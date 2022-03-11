В Минске заявили, что Путин и Лукашенко обсудили поставки современной военной техники

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о поставках Минску современных образцов военной техники, сообщает пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

«Много внимания в ходе беседы уделили развитию военно-промышленного комплекса и обороны Союзного государства. В частности, договорились о поставках в ближайшее время Россией в Республику Беларусь самых современных образцов военной техники», — сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря.

В свою очередь, Белоруссия нарастит поставки современной сельскохозяйственной, пассажирской техники и другой машиностроительной продукции, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, длившаяся более пяти часов, завершилась

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