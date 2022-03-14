Премьер Белоруссии Головченко 14 марта встретится с Мишустиным в Москве

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко 14 марта встретится в Москве с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

«Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ход реализации интеграционных документов», — сообщила пресс-служба белорусского правительства, заявление приводит РИА Новости.

11 марта в Москве состоялась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, она длилась более пяти часов.

Как позднее сообщили в Минске, стороны уделили внимание развитию военно-промышленного комплекса и обороны Союзного государства.