Премьер Белоруссии Головченко 14 марта встретится с Мишустиным в Москве

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко 14 марта встретится в Москве с российским коллегой Михаилом Мишустиным.
Премьер Белоруссии Головченко 14 марта встретится с Мишустиным в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © sezer ozger

«Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ход реализации интеграционных документов», — сообщила пресс-служба белорусского правительства, заявление приводит РИА Новости.

11 марта в Москве состоялась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, она длилась более пяти часов.

Как позднее сообщили в Минске, стороны уделили внимание развитию военно-промышленного комплекса и обороны Союзного государства.

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