Мишустин поручил представить в кабмин параметры повышения зарплат бюджетников и пенсий

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Минтруд и Минфин России должны представить в правительство параметры повышения зарплат бюджетников и всех социальных выплат, в том числе пенсий. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Мишустин поручил представить в кабмин параметры повышения зарплат бюджетников и пенсий
  • РИА Новости

Мишустин подчеркнул, что одно из поручений президента России Владимира Путина касается увеличения размера всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, а также зарплат в бюджетной сфере, прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

«Прошу Министерство труда и социальной защиты совместно с Министерством финансов представить в правительство параметры такого повышения», — сказал Мишустин.

Ранее Путин заявил, что в России увеличат соцвыплаты, пенсии и прожиточный минимум.

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