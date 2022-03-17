Мишустин поручил представить в кабмин параметры повышения зарплат бюджетников и пенсий

Минтруд и Минфин России должны представить в правительство параметры повышения зарплат бюджетников и всех социальных выплат, в том числе пенсий. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.

Мишустин подчеркнул, что одно из поручений президента России Владимира Путина касается увеличения размера всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, а также зарплат в бюджетной сфере, прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

«Прошу Министерство труда и социальной защиты совместно с Министерством финансов представить в правительство параметры такого повышения», — сказал Мишустин.

Ранее Путин заявил, что в России увеличат соцвыплаты, пенсии и прожиточный минимум.