Путин заявил, что в России увеличат соцвыплаты, пенсии и прожиточный минимум

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будут приняты решения об увеличении соцвыплат, пенсий и прожиточного минимума.

«Понимаю, что серьёзно бьёт по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии», — сказал Путин.

Он отметил, что также будут увеличены «минимальный размер оплаты труда и величина прожиточного минимума, а также... зарплаты в бюджетной сфере».

Ранее стало известно, что, согласно обновлённым данным Пенсионного фонда России, которые изучил РБК, по состоянию на 1 января 2022 года число пенсионеров на учёте в ПФР составило чуть более 42 млн, снизившись примерно на 970 тыс. человек по сравнению с показателем на 1 января 2021 года.

Также ведущий юрист Европейской юридической службы Татьяна Трофименко рассказала об особенностях назначения социальных пенсий.