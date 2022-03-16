РБК: на учёте в Пенсионном фонде России стало почти на 1 млн меньше пенсионеров

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Согласно обновлённым данным Пенсионного фонда России, которые изучил РБК, по состоянию на 1 января 2022 года число пенсионеров на учёте в ПФР составило чуть более 42 млн, снизившись примерно на 970 тыс. человек по сравнению с показателем на 1 января 2021 года.
РБК: на учёте в Пенсионном фонде России стало почти на 1 млн меньше пенсионеров
  • РИА Новости

Отмечается, что в этот показатель не включаются получатели пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета и так далее (всего около 2,7 млн человек).

Директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа рейтингового агентства АКРА Дмитрий Куликов заявил, что, по его оценке, сокращение численности пенсионеров в 2021 году привело к снижению расходов бюджетной системы на выплаты пенсий на 110—220 млрд руб.

Ранее сообщалось, что более 90% россиян считают, что у пенсионеров должны быть собственное жильё, доступ к качественной медицине и культурным ценностям, полноценное питание и современная бытовая техника.

Отмечается, что доход, необходимый для обеспечения этого набора, в среднем по стране респонденты оценивают в 55,5 тыс. рублей в месяц.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина сообщила, что мужчины с трудовым стажем в 42 года и проработавшие 37 лет женщины имеют право выйти на пенсию в 60 и 55 лет соответственно.

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