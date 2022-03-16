РБК: на учёте в Пенсионном фонде России стало почти на 1 млн меньше пенсионеров
- РИА Новости
Отмечается, что в этот показатель не включаются получатели пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета и так далее (всего около 2,7 млн человек).
Директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа рейтингового агентства АКРА Дмитрий Куликов заявил, что, по его оценке, сокращение численности пенсионеров в 2021 году привело к снижению расходов бюджетной системы на выплаты пенсий на 110—220 млрд руб.
Ранее сообщалось, что более 90% россиян считают, что у пенсионеров должны быть собственное жильё, доступ к качественной медицине и культурным ценностям, полноценное питание и современная бытовая техника.
Отмечается, что доход, необходимый для обеспечения этого набора, в среднем по стране респонденты оценивают в 55,5 тыс. рублей в месяц.
Ранее доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина сообщила, что мужчины с трудовым стажем в 42 года и проработавшие 37 лет женщины имеют право выйти на пенсию в 60 и 55 лет соответственно.