Юрист Сорокина рассказала, кому положены выплаты по «старому» пенсионному возрасту

Короткая ссылка
Мужчины с трудовым стажем в 42 года и проработавшие 37 лет женщины имеют право выйти на пенсию в 60 и 55 лет соответственно. Об этом сообщила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

Она напомнила, что прежний формат выхода на пенсию сохраняется у большинства россиян, которые имеют право на досрочное назначение пенсии.

К ним, например, относятся работники, кому пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста в связи с работой в тяжёлых, опасных и вредных условиях труда, за которые работодатели уплачивают дополнительные страховые взносы на пенсию по специальным тарифам», — заявила она в интервью агентству «Прайм». 

Кроме того, учителя, медицинские работники и актёры также могут выйти на пенсию ранее установленного срока, если стаж работы у мужчины — 30 лет, а у женщины — 25 лет.

Также основанием на досрочный выход на пенсию является наличие стажа работы в районах Крайнего Севера или на приравненных к нему территориях, добавила Сорокина.

Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму проект об индексации пенсий военных пенсионеров на 8,6%. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить