Юрист Сорокина рассказала, кому положены выплаты по «старому» пенсионному возрасту

Мужчины с трудовым стажем в 42 года и проработавшие 37 лет женщины имеют право выйти на пенсию в 60 и 55 лет соответственно. Об этом сообщила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

Она напомнила, что прежний формат выхода на пенсию сохраняется у большинства россиян, которые имеют право на досрочное назначение пенсии.

К ним, например, относятся работники, кому пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста в связи с работой в тяжёлых, опасных и вредных условиях труда, за которые работодатели уплачивают дополнительные страховые взносы на пенсию по специальным тарифам», — заявила она в интервью агентству «Прайм».

Кроме того, учителя, медицинские работники и актёры также могут выйти на пенсию ранее установленного срока, если стаж работы у мужчины — 30 лет, а у женщины — 25 лет.

Также основанием на досрочный выход на пенсию является наличие стажа работы в районах Крайнего Севера или на приравненных к нему территориях, добавила Сорокина.

Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму проект об индексации пенсий военных пенсионеров на 8,6%.