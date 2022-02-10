Кабмин внёс в Госдуму проект об индексации пенсий военных пенсионеров на 8,6%

Правительство внесло в Госдуму проект об индексации пенсий военных пенсионеров на 8,6%. Проект опубликован в электронной базе Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года».

Как передаёт РИА Новости, ранее первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что комитет рассмотрит законопроект в приоритетном порядке, когда он поступит в нижнюю палату российского парламента.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности законопроекта об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%.

В январе президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии российских военнослужащих на 8,6%. По словам главы государства, инициатива коснётся 2,6 млн человек.