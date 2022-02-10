Мишустин заявил о готовности закона об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности законопроекта об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%.

Об этом он заявил на заседании правительства.

«Подготовлен законопроект об индексации пенсий на 8,6%. Такую ежемесячную доплату получат военные пенсионеры и приравненные к ним лица, в том числе служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии, и пожарные», — цитирует его ТАСС.

Мишустин уточнил, что «надбавка будет начислена с 1 января текущего года».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии российских военнослужащих на 8,6% с 1 января 2022 года. По словам главы государства, инициатива коснётся 2,6 млн человек.