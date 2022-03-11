Юрист Трофименко рассказала об особенностях назначения социальных пенсий

Ведущий юрист Европейской юридической службы Татьяна Трофименко рассказала об особенностях назначения социальных пенсий.

«Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля 2022 года на 7,7% с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в стране за прошедший год», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, право на такую пенсию имеют нетрудоспособные граждане, постоянно проживающие в России.

Как уточнила Трофименко, в зависимости от категории лица назначается тот или иной вид социальной пенсии — по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также пенсия детям, оба родителя которых неизвестны.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский назвал способ повысить размер выплат россиянам, которые продолжают работать на пенсии.