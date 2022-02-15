Экономист Гиринский рассказал, как работающим пенсионерам повысить свою пенсию

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Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский назвал способ повысить размер выплат россиянам, которые продолжают работать на пенсии.

Как отмечается, с 2016 года в России не индексируются фиксированная часть страховой пенсии и индивидуальный пенсионный коэффициент, пока гражданин работает.

«Конечно, теоретически есть путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать», — приводит агентство «Прайм» слова Гиринского. 

По его словам, это сложно осуществить на практике, поскольку пенсионерам в России сложно устроиться на официальную работу с достойной оплатой труда.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина сообщила, что мужчины с трудовым стажем в 42 года и проработавшие 37 лет женщины имеют право выйти на пенсию в 60 и 55 лет соответственно. 

Кроме того, правительство внесло в Госдуму проект об индексации пенсий военных пенсионеров на 8,6%. 

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