Мишустин сообщил о снятии ограничений на перемещение в Союзном государстве с 18 марта
- РИА Новости
«С 00:00 по московскому времени 18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии», — сказал он в ходе совещания правительства.
По словам Мишустина, ранее они обсудили это с главой белорусского правительства Романом Головченко.
Он отметил, что данное решение было согласовано с президентом.
Ранее Белоруссия договорилась с Россией о максимальном благоприятствовании кооперации.