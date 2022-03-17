Мишустин сообщил о снятии ограничений на перемещение в Союзном государстве с 18 марта

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о снятии ограничений на перемещение граждан в Союзном государстве России и Белоруссии с 18 марта.
Мишустин сообщил о снятии ограничений на перемещение в Союзном государстве с 18 марта
  • РИА Новости

«С 00:00 по московскому времени 18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии», — сказал он в ходе совещания правительства.

По словам Мишустина, ранее они обсудили это с главой белорусского правительства Романом Головченко.

Он отметил, что данное решение было согласовано с президентом.

Ранее Белоруссия договорилась с Россией о максимальном благоприятствовании кооперации.

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