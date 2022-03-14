Белоруссия договорилась с Россией о максимальном благоприятствовании кооперации

Белоруссия и Россия договорились о режиме максимального благоприятствования развитию кооперационного сотрудничества, заявил изданию «СБ. Беларусь сегодня» первый заместитель министра промышленности республики Дмитрий Харитончик.

«Самое главное, что мы договорились о режиме максимального благоприятствования развитию кооперационного сотрудничества», — цитирует РИА Новости Харитончика.

Он отметил, что будут разрабатываться карты отраслей.

По его словам, затрагивалась и тема участия белорусских предприятий в программе импортозамещения России.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин во время переговоров со своим белорусским коллегой Романом Головченко заявил, что санкции стран Запада не смогут помешать интеграции в рамках Союзного государства.