Белоруссия договорилась с Россией о максимальном благоприятствовании кооперации
- РИА Новости
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«Самое главное, что мы договорились о режиме максимального благоприятствования развитию кооперационного сотрудничества», — цитирует РИА Новости Харитончика.
Он отметил, что будут разрабатываться карты отраслей.
По его словам, затрагивалась и тема участия белорусских предприятий в программе импортозамещения России.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин во время переговоров со своим белорусским коллегой Романом Головченко заявил, что санкции стран Запада не смогут помешать интеграции в рамках Союзного государства.