Белоруссия договорилась с Россией о максимальном благоприятствовании кооперации

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Белоруссия и Россия договорились о режиме максимального благоприятствования развитию кооперационного сотрудничества, заявил изданию «СБ. Беларусь сегодня» первый заместитель министра промышленности республики Дмитрий Харитончик.
Белоруссия договорилась с Россией о максимальном благоприятствовании кооперации
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Самое главное, что мы договорились о режиме максимального благоприятствования развитию кооперационного сотрудничества», — цитирует РИА Новости Харитончика.

Он отметил, что будут разрабатываться карты отраслей.

По его словам, затрагивалась и тема участия белорусских предприятий в программе импортозамещения России.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин во время переговоров со своим белорусским коллегой Романом Головченко заявил, что санкции стран Запада не смогут помешать интеграции в рамках Союзного государства.

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