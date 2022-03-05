Демонстративные меры: почему Евросоюз собирается ввести новые санкции против Белоруссии

Евросоюз ужесточит санкции против Белоруссии из-за её причастности к ситуации на Украине, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. В свою очередь, Александр Лукашенко констатировал, что страна не принимает участие в российской спецоперации на Украине, однако внешние силы развязали против республики гибридную войну. По мнению экспертов, новые ограничительные меры со стороны Евросоюза лишь укрепят сотрудничество Москвы и Минска.

Евросоюз намерен ужесточить санкции в отношении Белоруссии из-за ситуации на Украине. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните после встречи с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном.

«Мы пришли к договорённости о дальнейшем взаимодействии по ужесточению санкций против Белоруссии, которая является составляющим звеном этой войны, о чём мы уже не раз заявляли», — приводит её слова ТАСС.

Руководство Литвы и ранее выступало с обвинениями в адрес Минска в связи с проводимой российскими войсками спецоперацией. Так, литовский президент Гитанас Науседа 1 марта заявил, что Белоруссия якобы утратила статус независимого государства и превратилась в подобие одного из регионов РФ. В результате этого, по словам Науседы, Минск открыл территорию республики для дислокации российских сил, которые могут проводить военные операции в отношении не только Украины, но и других государств, включая Литву. Всё это, по мнению президента республики, является причиной для усиления присутствия НАТО на литовской территории.

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Науседа не в первый раз выступает с заявлениями, в которых обвиняет Белоруссию в утрате суверенитета. Аналогичную риторику он допустил на полях саммита ЕС — Африка в середине февраля. При этом ещё до начала российской спецоперации Литва ввела санкции против Минска, запретив транзит белорусского хлористого калия через свою территорию.

Санкционное давление

О введении санкций против Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины 2 марта сообщил Совет Европейского союза. В пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте совета, было приведено заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который обвинил Минск в участии в «агрессии» против Украины.

«Белоруссии придётся заплатить высокую цену за участие в продолжающейся... военной агрессии против Украины. Данные меры нацелены на тех в Белоруссии, кто содействует этим атакам на Украину, и призваны ограничить торговлю в ряде ключевых отраслей», — заявил Боррель.

Тогда под санкции Совета ЕС попали 22 высокопоставленных офицера Вооружённых сил Белоруссии, в отношении которых были введены персональные санкции: им запрещён въезд в Евросоюз, а их счета и имущество на территории ЕС заморожены.

Кроме того, Совет ЕС ввёл ограничения на целый ряд товаров и ресурсов, экспортируемых из Белоруссии: табачных изделий, топлива, битума, природного газа, калия, древесины, цемента, железа и стали, а также резины. Ограничения были наложены на экспорт товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут содействовать военному и оборонному развитию республики.

Дворец Независимости в Минске

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Ранее санкции против Белоруссии ввели Соединённые Штаты. 24 февраля американский Минфин одобрил меры в отношении 24 белорусских физических и юридических лиц, якобы причастных к вторжению на территорию Украины. Ограничительные меры направлены против оборонного сектора и финансовых учреждений республики. Под санкции подпали два крупных государственных банка Белоруссии — «Белинвестбанк» и «Банк Дабрабыт», а также ряд предприятий оборонной промышленности и органов безопасности.

Позиция Минска

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 марта на торжественной церемонии по случаю проведения референдума по внесению поправок в Конституцию страны заявил, что вооружённые силы республики не принимают участия в операции на Украине, так как в этом нет необходимости.

«Как бы ни пытались сегодня отдельные силы (вы их знаете) втянуть нас в боевые действия на территории Украины, у вас нет оснований для беспокойства. Ещё раз хочу подчеркнуть: мы прикрываем своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря. Белорусская армия в спецоперации никакого участия не принимала и принимать не намерена. Просто нет необходимости в этом», — подчеркнул Лукашенко.

Тем не менее, по словам белорусского президента, против республики развернулась гибридная и санкционная война.

«Конфликт на Украине сегодня начался, а завтра закончится, каким бы он тяжёлым ни был, а вот та гибридная война, которая развёрнута против Белоруссии, особенно санкционная война в экономике и финансах, — это надолго», — сказал Лукашенко, добавив, что этот вопрос он обсудил с Владимиром Путиным.

Александр Лукашенко

РИА Новости

© Евгений Биятов

При этом, по мнению белорусского лидера, внешние силы, оказывающие давление на страну, всячески пытаются подтолкнуть её к участию в боевых действиях на Украине.

«Они уцепились и не отпустят до тех пор, пока, как им кажется, с нами не разберутся. Вы же поймите, они нас толкают в войну на Украине. Если бы только мы вмешались сейчас в этот конфликт, где нас не ждут, — это был бы для них подарок», — сказал Лукашенко.

Комментируя сложившуюся ситуацию, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич в разговоре с RT пояснил, что Евросоюз полностью отождествляет Белоруссию с Россией и поэтому будет продолжать вводить санкции против Минска.

«На сегодняшний день в глазах ЕС в целом и Литвы в частности это один и тот же враг. Теперь Москву и Минск объединяет не только то, что мы союзники и родственники, но и то, что Евросоюз одинаково записал нас в свои смертельные враги», — заявил политолог.

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Он добавил, что ЕС не первый год оказывает давление на Белоруссию, чтобы сменить власть и оторвать республику от России. Однако подобные меры будут иметь противоположный эффект и ещё больше сблизят Минск и Москву, считает Межевич.

В свою очередь, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Политсовета МГЕР Виктория Федосова констатировала, что заявление европейских представителей о намерении ввести новые санкции вряд ли стало сюрпризом для руководства Белоруссии.

«Для стран Запада даже заявление Лукашенко о том, что он не позволит стрелять в спину русским через Белоруссию, уже рассматривается как участие в российской военной операции», — сказала эксперт.

При этом односторонние санкции в отношении государственного субъекта не могут быть легитимными в принципе, а Россия и Белоруссия действуют из соображений защиты своих национальных интересов, добавила Федосова.

«Поэтому ЕС может анонсировать что угодно — позиция Белоруссии была определена после 2020 года, когда якобы партнёры Минска показали себя во всей красе», — напомнила эксперт.

«Сейчас Европа просто предпринимает отчаянные шаги для того, чтобы показать, что все те, кто в той или иной степени поддерживают Россию, заплатят за это высокую цену. Но мы видим, что огромное число стран в мире, не только в зоне постсоветского пространства, не поддержали эти санкции — баланс сил уже сильно изменился», — отметила собеседница RT.

Теперь Белоруссия и Россия будут ещё более тесно работать по всем 28 направлениям в рамках Союзного государства, которые были утверждены в 2021 году, заявила Федосова.

«А европейские санкции только ускорят решение определённых вопросов в рамках Союзного государства. Осадные условия, в которых окажутся две страны, потребуют исключения всех бюрократических проволочек, быстрого реагирования на вызовы и, конечно, это проявится в скорости реализации намеченных планов Москвы и Минска», — заключила политолог.