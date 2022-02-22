Лукашенко: расстрелять русских в спину через Белоруссию не получится

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет предателем России.

«Те, кто точит штыки прежде всего на западе нашей страны, помните: мы предателями никогда не были и не будем. И, как вы планируете, расстрелять русских в спину через Белоруссию у вас не получится», — приводит слова Лукашенко БЕЛТА.

Он заявил, что политикам «надо успокоиться, взять голову в руки и принять правильное решение в интересах народов».

Ранее Лукашенко заявил, что в 2021 году Россия и Белоруссия нарастили товарооборот почти на $40 млрд. По его словам, белорусская и российская экономики активно развивались в 2021 году и по темпам ВВП, и по производству промышленной продукции.