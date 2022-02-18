Лукашенко рассказал, что товарооборот между Россией и Белоруссией достиг почти $40 млрд

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в 2021 году Россия и Белоруссия нарастили товарооборот почти на $40 млрд.

«Мы нарастили наш товарооборот (в прошлом году. — RT) практически до $40 млрд», — сказал он.

Лукашенко отметил, что белорусская и российская экономики активно развивались в 2021 году и по темпам ВВП, и по производству промышленной продукции.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Белоруссией и Краснодарским краем составил $330 млн по итогам 2021 года.

Объём товарооборота Нижегородской области с Белоруссией в январе — сентябре 2021 года увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и достиг $854,7 млн.

В июне замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач на заседании межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству России и Белоруссии рассказал о товарообороте между странами.