Лукашенко рассказал, что товарооборот между Россией и Белоруссией достиг почти $40 млрд

Короткая ссылка
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в 2021 году Россия и Белоруссия нарастили товарооборот почти на $40 млрд.
Лукашенко рассказал, что товарооборот между Россией и Белоруссией достиг почти $40 млрд
  • AP

«Мы нарастили наш товарооборот (в прошлом году. — RT) практически до $40 млрд», — сказал он.

Лукашенко отметил, что белорусская и российская экономики активно развивались в 2021 году и по темпам ВВП, и по производству промышленной продукции.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Белоруссией и Краснодарским краем составил $330 млн по итогам 2021 года.

Объём товарооборота Нижегородской области с Белоруссией в январе — сентябре 2021 года увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и достиг $854,7 млн.

В июне замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач на заседании межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству России и Белоруссии рассказал о товарообороте между странами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить