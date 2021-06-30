В Минэкономразвития рассказали о товарообороте между Россией и Белоруссией

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Замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач на заседании межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству России и Белоруссии рассказал о товарообороте между странами.
В Минэкономразвития рассказали о товарообороте между Россией и Белоруссией
  • Reuters

«Мы констатируем активизацию торгово-экономического сотрудничества (между Россией и Белоруссией). За январь — апрель товарооборот между странами вырос на 32% к аналогичному периоду прошлого года и составил $11,5 млрд», — цитирует РИА Новости Вольвача.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и его белорусский коллега Александр Вольфович провели переговоры.

Также сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с Патрушевым.

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