Лукашенко обсудил сотрудничество в сфере обороны с секретарём Совбеза России

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере.
Лукашенко обсудил сотрудничество в сфере обороны с секретарём Совбеза России
  • Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Всегда есть о чём поговорить, особенно в это непростое время. Внимательно наблюдал за вашими заявлениями, выступлениями — абсолютно совпадают с точкой зрения не только моей, но и наших специалистов. Поэтому, действительно, есть что обсудить и я очень рад, что вы в теме», — заявил Лукашенко.

Он предложил обсудить не только сотрудничество в сфере безопасности, но также в сфере обороны и военно-техническом плане. Кроме того, белорусский лидер отметил, что ряд вопросов, не подлежащих публичной огласке, он хотел бы обсудить с Патрушевым наедине.

Первый замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Андрей Бойцов ранее заявил о готовности рассмотреть поставки С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» Белоруссии при необходимости.

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