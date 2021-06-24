В ФСВТС заявили о готовности рассмотреть поставки С-400 Белоруссии

Россия готова по просьбе Минска в кратчайшее время рассмотреть возможность поставок в Белоруссию систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Андрея Бойцова.

«Мы находимся в тесном контакте с нашими белорусскими коллегами по всем вопросам в области военно-технического сотрудничества, и при поступлении соответствующего обращения на поставку ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь-С1» такой вопрос будет проработан в кратчайшие сроки", — сказал он.

В апреле Минобороны России показало возможности ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» военным атташе из 52 стран посредством учений в Астраханской области. В рамках манёвров иностранным офицерам продемонстрировали работу российских зенитных установок.