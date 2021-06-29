Секретари совбезов России и Белоруссии провели переговоры

Короткая ссылка
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и его белорусский коллега Александр Вольфович провели переговоры. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата российского Совбеза.
Секретари совбезов России и Белоруссии провели переговоры
  • © РИА Новости / Павел Львов

Отмечается, что «подробно обсуждена тематика гибридных воздействий на Россию и Беларусь, меры противодействия на попытки вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств».

«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной безопасности, в том числе по проблематике Договора по открытому небу, Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, биологической безопасности», — приводит ТАСС сообщение.

В ведомстве добавили, что «состоявшиеся консультации продемонстрировали схожесть оценок по наиболее актуальным проблемам и позволили выработать предложения по совместным шагам по их решению».

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с Патрушевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить