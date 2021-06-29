Секретари совбезов России и Белоруссии провели переговоры

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и его белорусский коллега Александр Вольфович провели переговоры. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата российского Совбеза.

Отмечается, что «подробно обсуждена тематика гибридных воздействий на Россию и Беларусь, меры противодействия на попытки вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств».

«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной безопасности, в том числе по проблематике Договора по открытому небу, Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, биологической безопасности», — приводит ТАСС сообщение.

В ведомстве добавили, что «состоявшиеся консультации продемонстрировали схожесть оценок по наиболее актуальным проблемам и позволили выработать предложения по совместным шагам по их решению».

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с Патрушевым.