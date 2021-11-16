Объём торговли Нижегородской области с Белоруссией вырос в 1,5 раза в январе — сентябре

Объём товарооборота Нижегородской области с Белоруссией в январе — сентябре 2021 года увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и достиг $854,7 млн.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Департамент внешних связей.

По словам главы ведомства Ольги Гусевой, такая динамика позволяет рассчитывать на то, что к концу года объём двусторонней торговли окажется больше $1 млрд.

«В общем объёме товарооборота за девять месяцев 2021 года 78% приходится на экспорт нижегородской продукции в Белоруссию — это $667,2 млн. Положительное торговое сальдо достигает $480 млн. В целом же более 15% всего нижегородского экспорта приходится именно на Белоруссию», — отметила она.

Как ранее сообщала НСН, товарооборот Москвы и стран БРИКС вырос на 27,9% в январе — августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составил $42,1 млрд.