Товарооборот между Белоруссией и Краснодарским краем составил $330 млн в 2021 году

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Товарооборот между Белоруссией и Краснодарским краем составил $330 млн по итогам 2021 года.
Товарооборот между Белоруссией и Краснодарским краем составил $330 млн в 2021 году
  • Legion-Media

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации края.

На встрече с министром антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Алексеем Богдановым и министром сельского хозяйства Белоруссии Игорем Брыло губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что регион готов выводить двусторонние отношения на качественно новый уровень.

«Беларусь — один из лидеров мирового молочного рынка. В Краснодарском крае это направление тоже развито на высоком уровне. Нам необходимо увеличивать поголовье высокопродуктивного племенного молодняка», — отметил Кондратьев.

По его словам, среди малых хозяйств региона растёт спрос на выращивание голубики, поэтому край заинтересован в поставках посадочного материала из белорусских питомников.

В свою очередь, Брыло заявил о заинтересованности сотрудничества в отрасли молочного скотоводства, в поставках краснодарских кукурузы, пшеницы, ячменя, тритикале, чая и вина.

Ранее, как сообщала НСН, объём экспорта осветительного оборудования Москвы вырос почти на 72% за 2021 год.

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