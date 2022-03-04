Лукашенко сообщил, что провёл 4 марта двухчасовой разговор с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в пятницу, 4 марта, два часа разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом он сказал после подписания решения референдума о внесении поправок в Конституцию республики.

Лукашенко выразил мнение, что конфликт на Украине закончится, каким бы тяжёлым он ни был, но санкционная война будет вестись долго.

По его словам, Запад «уцепился железобетонно».

«О чём мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили. Они уцепились и не отпустят до тех пор (пока. — RT), как им кажется, с нами не разберутся», — сказал белорусский лидер.

Ранее стало известно, что Белоруссия усилила состав дежурных сил противовоздушной обороны страны.