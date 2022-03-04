В Белоруссии сообщили об усилении противовоздушной обороны по всему периметру границы

Белоруссия усилила состав дежурных сил противовоздушной обороны страны. Об этом заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО полковник Анатолий Булавко.

«В соответствии с указаниями главнокомандующего Вооружёнными силами Белоруссии, президента нашей страны, мы усилили состав дежурных сил противовоздушной обороны в штатах мирного времени», — заявил Булавко.

По его словам, «это позволило в значительной мере повысить эффективность всей противовоздушной обороны».

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что страна не принимала, не принимает и не планирует принимать участие в военной операции на Украине.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ни одна из белорусских воинских частей пока не покидала места постоянной дислокации.

Он добавил, что в случае необходимости мобилизации в течение двух-трёх суток в Белоруссии «отмобилизуют по полному военному времени все подразделения, которые нужно будет отмобилизовать».