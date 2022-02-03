Шойгу: Москва высоко ценит решимость Минска в противостоянии «деструктивной линии Запада»

Короткая ссылка
Глава Минобороны России Сергей Шойгу поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за готовность формировать единое оборонное пространство в рамках Союзного государства и пообещал Минску твёрдую поддержку Москвы в противостоянии «деструктивной линии Запада».
Шойгу: Москва высоко ценит решимость Минска в противостоянии «деструктивной линии Запада»
  • AP

«В России высоко оценивают вашу решимость противостоять деструктивной линии Запада и готовность к формированию единого оборонного пространства в границах Союзного государства. В этом можете всегда рассчитывать на нашу твёрдую поддержку», — приводит РИА Новости его слова на встрече с Лукашенко в Минске.

Шойгу добавил, что усилия по созданию целостной системы безопасности дают результаты.

Ранее глава российского Минобороны заявил, что российские и белорусские военные в 2022 году проведут более 20 совместных мероприятий, в том числе учения «Восток-2022».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить