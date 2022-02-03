Шойгу: Москва высоко ценит решимость Минска в противостоянии «деструктивной линии Запада»

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за готовность формировать единое оборонное пространство в рамках Союзного государства и пообещал Минску твёрдую поддержку Москвы в противостоянии «деструктивной линии Запада».

«В России высоко оценивают вашу решимость противостоять деструктивной линии Запада и готовность к формированию единого оборонного пространства в границах Союзного государства. В этом можете всегда рассчитывать на нашу твёрдую поддержку», — приводит РИА Новости его слова на встрече с Лукашенко в Минске.

Шойгу добавил, что усилия по созданию целостной системы безопасности дают результаты.

Ранее глава российского Минобороны заявил, что российские и белорусские военные в 2022 году проведут более 20 совместных мероприятий, в том числе учения «Восток-2022».