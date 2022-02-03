Шойгу: Москва высоко ценит решимость Минска в противостоянии «деструктивной линии Запада»
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«В России высоко оценивают вашу решимость противостоять деструктивной линии Запада и готовность к формированию единого оборонного пространства в границах Союзного государства. В этом можете всегда рассчитывать на нашу твёрдую поддержку», — приводит РИА Новости его слова на встрече с Лукашенко в Минске.
Шойгу добавил, что усилия по созданию целостной системы безопасности дают результаты.
Ранее глава российского Минобороны заявил, что российские и белорусские военные в 2022 году проведут более 20 совместных мероприятий, в том числе учения «Восток-2022».