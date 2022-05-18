Послы Швеции и Финляндии передали Столтенбергу заявки на вступление в НАТО

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Послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО.
Послы Швеции и Финляндии передали Столтенбергу заявки на вступление в НАТО
  • Legion-Media
  • © ALEXANDROS MICHAILIDIS/Alamy Live News

Представительство Финляндии в НАТО назвало этот момент «историческим».

«Сегодня Финляндия и Швеция передают генсеку Столтенбергу письма, в которых выражается заинтересованность их стран в подаче заявки на членство в НАТО», — сообщило ведомство.

Столтенберг во время выступления заявил, что приветствует заявки Финляндии и Швеции. Он также назвал эту процедуру «историческим шагом».

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