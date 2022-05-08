Будущее авиации: как могут взаимодействовать истребитель Су-57 и ударный беспилотник С-70 «Охотник»

Группа истребителей пятого поколения Су-57 приняла участие в репетиции воздушной части парада на Красной площади. Объединённая авиастроительная корпорация опубликовала на своём YouTube-канале кадры подготовки этих машин, и на киле одного из самолётов был изображён ударный беспилотник С-70 «Охотник». Ранее в ОАК сообщали, что С-70 сможет летать в связке с Су-57, поражать воздушные и наземные цели в рамках сетецентрического взаимодействия. По мнению экспертов, связка истребитель — беспилотник станет основой авиационного комплекса будущего.

9 мая в воздушной части военного парада в Москве примут участие 77 самолётов и вертолётов, в том числе группа истребителей пятого поколения Су-57. Накануне Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) разместила на своём YouTube-канале видео подготовки этих машин.

В частности, на кадрах видно, что на киль одного из истребителей нанесено изображение тяжёлого ударного беспилотника С-70 «Охотник». Ранее в корпорации сообщали, что БПЛА сможет работать в связке с Су-57.

«При совместном применении беспилотные летательные аппараты будут решать полный спектр задач, работая по воздушным и наземным целям под командой ведущего пилотируемого аппарата в рамках сетецентрического взаимодействия», — уточнили в ОАК.

Изображение беспилотника С-70 на киле истребителя Су-57

© UACRussia

В корпорации подчеркнули, что рассматривают различные концепции применения комплексов пятого поколения в зависимости от условий и задач операций.

Невидимый Су-57

Су-57 — новейший российский многофункциональный истребитель пятого поколения, построенный на принципиально новой платформе. Этот самолёт предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных и надводных объектов противника с преодолением систем ПВО, а также для ведения мониторинга воздушного пространства вдали от места базирования и выведения из строя системы управления действиями противника.

Первый лётный экземпляр опытного образца Су-57 впервые поднялся в воздух 29 января 2010 года. В 2013-м на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ) началось мелкосерийное производство самолётов для испытаний. До августа 2017-го самолёт именовался ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации) и обозначался заводским шифром Т-50.

Размах крыла Су-57 — 14 м, длина фюзеляжа — 19,7 м при высоте 4,8 м. Максимальная взлётная масса самолёта — 37 т. Истребитель способен развивать скорость до 2,6 тыс. км/ч, а практическая дальность действия самолёта на дозвуковой скорости составляет 5,5 тыс. км.

Су-57 оснащён авиационной пушкой 9-А1-4071К калибра 30 мм и может нести целый ряд управляемых и неуправляемых средств поражения: авиационные ракеты класса «воздух — воздух» малой, средней и большой дальности и ракеты класса «воздух — поверхность».

По словам специалистов, самолёт имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, а благодаря особой геометрии корпуса, внутрифюзеляжному вооружению и радиопоглощающему покрытию он малозаметен в радиолокационном и инфракрасном диапазонах.

Контракт на выпуск этих истребителей был подписан в ходе международного военно-технического форума «Армия-2018». Первый истребитель поступил в войска в конце 2020 года. К концу 2024-го ВКС должны получить 22 Су-57, а к 2028 году их количество будет доведено до 76.

Су-57 полностью воплощает в себе возможности, которые необходимы боевому самолёту для того, чтобы быть причисленным к пятому поколению, рассказал в беседе с RT заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов.

«Пятое поколение отличается своей малой заметностью, высокой степенью манёвренности и при этом возможностью использовать всю гамму авиационного вооружения: старые, современные и перспективные образцы. Возможности этого самолёта по боевому потенциалу, конечно, намного выше, чем у машин прежних поколений», — отметил эксперт.

В паре с «Охотником»

В сентябре 2019 года Минобороны сообщило о первом совместном полёте Су-57 и тяжёлого беспилотника С-70 «Охотник». Полёт продолжался 30 минут. В ходе этого испытания БПЛА в автоматизированном режиме отработал взаимодействие с самолётом-лидером по расширению радиолокационного поля истребителя, а также целеуказания для применения средств поражения большой дальности без захода Су-57 в зону условного противодействия ПВО.

В 2021 году агентство ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли сообщило, что пилот Су-57 сможет одновременно координировать действия от двух до четырёх «Охотников». Позднее источники в ОПК рассказали, что для взаимодействия со звеном ударных беспилотников будет создан специальный двухместный «командный» вариант истребителя Су-57. Стоит отметить, что ОАК или ОКБ Сухого официально эту информацию не подтверждали.

Беспилотный летательный аппарат «Охотник»

РИА Новости

С-70 «Охотник», как и Су-57, был разработан в ОКБ Сухого. Это первый тяжёлый ударный БПЛА отечественного производства, создание которого началось в 2012 году.

Первый испытательный полёт беспилотник совершил в августе 2019 года. Он продолжался более 20 минут — «Охотник» под управлением оператора выполнил несколько облётов аэродрома на высоте около 600 м и совершил успешную посадку.

С-70 выполнен по схеме «летающее крыло». Внешне он напоминает уменьшенную версию американского бомбардировщика B-2 Spirit и БПЛА Northrop Grumman X-47B. Тактико-технические характеристики «Охотника» не раскрываются.

Согласно данным из открытых источников, максимальная взлётная масса БПЛА составляет 20 т, радиус действия — 3,5 тыс. км, максимальная скорость — около 1000 км/ч, высота полёта — до 10,5 км. Без дозаправки «Охотник» может находиться в воздухе более суток.

Владимир Попов подчеркнул, что С-70 является реактивным беспилотником, что позволяет ему взаимодействовать с истребителями.

«С-70 по скорости, высоте полёта и своей манёвренности будет сопоставим с самолётами пятого поколения. Это реактивная машина, практически такой же самолёт, только без пилота и с высокой степенью автоматизации процессов управления и выполнения полётных заданий. Кроме всего прочего, он интегрирован в общую автоматизированную систему управления авиацией. Это позволяет ему выполнять боевые задачи как самостоятельно, так и в связке с пилотируемыми самолетами», — рассказал собеседник RT.

Сама связка истребитель — беспилотник представляет собой основу для авиационных комплексов будущего, которые впоследствии сформируют шестое поколение истребительной авиации, считает Попов.

С такой оценкой совмещённых возможностей Су-57 и «Охотника» согласен и военный эксперт Юрий Кнутов.

«Су-57 — это уникальная машина, особенно в сочетании с беспилотником «Охотник». По сути, они образуют комплекс, который можно отнести к шестому поколению. Беспилотник может на малых высотах преодолевать системы ПВО, расчищая пространство для продвижения Су-57», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Интеграция сетецентрической системы управления может превратить Су-57 в командный пункт, который может повысить эффективность воздушного боя, считает Кнутов.

«С такой системой Су-57 сможет управлять не только беспилотниками, но и самолётами Су-35. Это фактически небольшой командный пункт. Более того, он может взаимодействовать с наземными системами, передавая им информацию. Это основа будущего нашей авиации, когда будут единые комплексы воздушного и наземного базирования, способные решать многие задачи по уничтожению противника быстро и эффективно», — подчеркнул военный эксперт.

Такая связка истребителя и беспилотника значительно усилит боевые возможности ВКС, уверен Кнутов.

«Эта программа очень перспективная. Поставка в войска этих самолётов позволит решать задачи прорыва и преодоления противовоздушной обороны противника на высоком уровне и с минимальными потерями. Фактически это будут самолёты, которые расчищают небо для движения других самолётов, уничтожая комплексы противовоздушной обороны, системы ПВО, а за ними уже будет идти обычная авиация», — заключил эксперт.