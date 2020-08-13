«Одно из приоритетных направлений»: почему в Минобороны РФ говорят о важности развития беспилотной авиации

Создание беспилотников является одним из приоритетов для российских военных. Об этом заявил заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов. По его словам, в 2021 году в российские войска начнут поставляться многоцелевые ударные беспилотники, способные поражать объекты противника высокоточными боеприпасами. Как полагают эксперты, сейчас мир вступает в эру беспилотных летательных аппаратов, которые всё чаще будут заменять на поле боя людей. В связи с этим российское Министерство обороны реализует комплексную программу по созданию роботизированных боевых систем, отмечают аналитики.

Развитие беспилотной авиации находится среди приоритетов для Минобороны РФ. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал заместитель главкома Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов. Беседа была приурочена к Дню образования военной авиации России, который отмечается 12 августа.

«Развитие беспилотной авиации является одним из приоритетных направлений строительства и развития Вооружённых Сил РФ. Оснащение войск беспилотными летательными аппаратами позволит значительно повысить эффективность их применения, а также обеспечить сокращение потерь личного состава», — отметил военачальник.

По словам Дронова, свою эффективность и необходимость беспилотные летательные аппараты (БПЛА) доказали во время операции ВКС РФ в Сирии.

«Эффективность применения беспилотной авиации подтверждена в ходе специальной операции в Сирийской Арабской Республике. Использование беспилотных летательных аппаратов обеспечило нанесение высокоточного поражения объектам незаконных вооружённых формирований», — рассказал Дронов.

Беспилотный летательный аппарат «Альтиус-У»

РИА Новости

© Минобороны России

Он отметил, что в 2021 году в ВКС РФ начнут поступать многоцелевые ударные беспилотники, способные высокоточными боеприпасами поражать объекты противника, расположенные на большом расстоянии.

«В настоящее время на вооружении находятся комплексы с беспилотными летательными аппаратами ближнего действия — малой и средней дальности. В следующем году в войска начнут поступать многоцелевые беспилотные летательные аппараты большой дальности и продолжительности полёта, способные не только вести воздушную разведку, но и поражать объекты противника высокоточными боеприпасами в стратегической глубине», — сообщил Дронов.

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В интервью замглавкома ВКС РФ отметил, что российские разработчики занимаются и вопросами интеграции БПЛА с пилотируемыми самолётами.

«Особое внимание при разработке беспилотных летательных аппаратов уделяется их интеграции в единое воздушное пространство с пилотируемой авиацией. При этом предусматривается не только отработка вопросов взаимодействия при совместном выполнении боевых задач, но и выполнение задач беспилотными летательными аппаратами под управлением экипажей пилотируемой авиации», — заявил он.

Беспилотный строй

По мнению экспертов, говоря об интеграции БПЛА с боевыми пилотируемыми самолётами, Сергей Дронов, скорее всего, имел в виду связку беспилотного разведывательно-ударного комплекса С-70 «Охотник» и истребителя пятого поколения Су-57.

На данный момент «Охотник» является самым крупным российским БПЛА — его взлётный вес составляет 25 т. По информации СМИ, машина выполнена с применением технологий малозаметности «стелс» и принципа «летающего крыла». Подробные характеристики «Охотника» не раскрываются, но известно, что С-70 может совершать полёт дальностью до 5 тыс. км, развивая при этом скорость не менее 1000 км/ч. При этом БПЛА способен брать на борт до 3 т вооружений.

Предполагается, что серийные поставки «Охотника» начнутся в 2024 году.

В свою очередь, Су-57 — новейший многофункциональный российский истребитель. В 2019 году началось серийное производство самолёта, а также был заключён контракт с МО РФ на поставку 76 машин.

Так же, как и «Охотник», Су-57 выполнен по технологии «стелс». Он предназначен для уничтожения «всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО», отмечается на сайте компании «Сухой».

Впервые совместный полёт Су-57 и С-70 совершили в сентябре 2019 года. Как пояснили тогда в Минобороны, во время испытательного полёта было отработано взаимодействие между беспилотником и Су-57 «по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиационных средств поражения».

Помимо «Охотника», в России на завершающем этапе находится разработка ещё одного тяжёлого беспилотника — «Альтиус-У» массой около 6 т. Предполагается, что, помимо выполнения разведывательных задач, он сможет наносить удары по противнику. Первый полёт «Альтиус-У» совершил в августе 2019 года.

Кроме того, в российские войска начались поставки беспилотного комплекса «Орион», разработанного Группой «Кронштадт». Акт приёмки первых трёх машин был подписан 20 апреля 2020 года. Масса данной машины составляет 1 т. Она предназначена для воздушной разведки, патрулирования и топографической съёмки местности. БПЛА может находиться в воздухе не менее 24 часов, максимальная высота полёта составляет 7,5 тыс. м. Ранее также сообщалось, что во время испытаний машины отрабатывалось использование на ней ударных систем.

Беспилотный летательный аппарат «Орион»

Помимо этого, в российских ВС уже на протяжении нескольких лет активно используются беспилотники «Орлан-10» и «Форпост», которые предназначены для воздушной разведки.

«Начинается эра беспилотников»

По мнению экспертов, беспилотная авиация является одной из самых быстроразвивающихся отраслей военной индустрии и её значение на поле боя с каждым годом будет возрастать.

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«Сейчас начинается эра беспилотников. Роботизация военного дела — генеральное направление развития. Всё чаще боевые задачи будут перекладываться на технику. Вполне вероятно, что через несколько десятилетий в воздухе будут сражаться беспилотные аппараты, а люди, управляющие ими, будут находиться далеко в тылу либо на одном из самолётов, который с воздуха будет управлять этой техникой», — рассказал в интервью RT военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

Как пояснил аналитик, главным достоинством БПЛА является возможность его эксплуатации без риска для жизни военных.

«БПЛА позволяют не использовать людей. При этом с их помощью можно экономно и быстро получать точные координаты целей, по которым нужно наносить удары. Беспилотники для любой армии — это мощные электронные глаза, которые позволяют видеть поле боя. Ещё одна особенность БПЛА заключается в том, что они могут не только разведывать местность, наносить ракетные или бомбовые удары по позициям противника, но и выполнять задачи по радиоэлектронной борьбе», — заявил Баранец.

В контексте развития индустрии беспилотников знаковым стало, по словам аналитиков, применение БПЛА Турцией во время обострения ситуации в сирийском Идлибе в начале 2020 года. Как отметил военный эксперт Дмитрий Литовкин, действия Анкары можно назвать первым в истории масштабным использованием ударных беспилотников.

Турецкий БЛА Bayraktar TB2. Данная модель использовалась Анкарой в Сирии

© Bayhaluk / Wikipedia

«Тактика турецких ВВС достойна изучения, потому что это первое массированное применение БПЛА для решения задач по уничтожению наземных целей», — сказал он в интервью RT.

Вместе с тем аналитик отметил, что такой подход эффективен только в противостоянии с группировками боевиков и слабо вооружёнными армиями.

«Надо понимать, что если бы турки воевали с американцами или с нами, то такого успеха бы не было, потому что у нас существуют системы ПВО, которые могут с высокой эффективностью уничтожать БПЛА», — пояснил эксперт.

По словам Литовкина, российское руководство уделяет особое внимание разработке роботизированных боевых систем, причём не только в сфере авиации.

«В Министерстве обороны существует огромная программа по созданию различных беспилотников и беспилотных систем управления. Это всё одна комплексная задача, которая выводит наши вооружённые силы на новый уровень», — говорит эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается и Виктор Баранец. Он напомнил, что после распада СССР Россия была вынуждена заморозить многие разработки в сфере беспилотной авиации, однако в последние годы активно навёрстывает упущенное.