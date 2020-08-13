«Одно из приоритетных направлений»: почему в Минобороны РФ говорят о важности развития беспилотной авиации
- Беспилотный летательный аппарат «Охотник»
- РИА Новости
Развитие беспилотной авиации находится среди приоритетов для Минобороны РФ. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал заместитель главкома Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов. Беседа была приурочена к Дню образования военной авиации России, который отмечается 12 августа.
«Развитие беспилотной авиации является одним из приоритетных направлений строительства и развития Вооружённых Сил РФ. Оснащение войск беспилотными летательными аппаратами позволит значительно повысить эффективность их применения, а также обеспечить сокращение потерь личного состава», — отметил военачальник.
По словам Дронова, свою эффективность и необходимость беспилотные летательные аппараты (БПЛА) доказали во время операции ВКС РФ в Сирии.
«Эффективность применения беспилотной авиации подтверждена в ходе специальной операции в Сирийской Арабской Республике. Использование беспилотных летательных аппаратов обеспечило нанесение высокоточного поражения объектам незаконных вооружённых формирований», — рассказал Дронов.
- Беспилотный летательный аппарат «Альтиус-У»
- РИА Новости
- © Минобороны России
Он отметил, что в 2021 году в ВКС РФ начнут поступать многоцелевые ударные беспилотники, способные высокоточными боеприпасами поражать объекты противника, расположенные на большом расстоянии.
«В настоящее время на вооружении находятся комплексы с беспилотными летательными аппаратами ближнего действия — малой и средней дальности. В следующем году в войска начнут поступать многоцелевые беспилотные летательные аппараты большой дальности и продолжительности полёта, способные не только вести воздушную разведку, но и поражать объекты противника высокоточными боеприпасами в стратегической глубине», — сообщил Дронов.
В интервью замглавкома ВКС РФ отметил, что российские разработчики занимаются и вопросами интеграции БПЛА с пилотируемыми самолётами.
«Особое внимание при разработке беспилотных летательных аппаратов уделяется их интеграции в единое воздушное пространство с пилотируемой авиацией. При этом предусматривается не только отработка вопросов взаимодействия при совместном выполнении боевых задач, но и выполнение задач беспилотными летательными аппаратами под управлением экипажей пилотируемой авиации», — заявил он.
Беспилотный строй
По мнению экспертов, говоря об интеграции БПЛА с боевыми пилотируемыми самолётами, Сергей Дронов, скорее всего, имел в виду связку беспилотного разведывательно-ударного комплекса С-70 «Охотник» и истребителя пятого поколения Су-57.
На данный момент «Охотник» является самым крупным российским БПЛА — его взлётный вес составляет 25 т. По информации СМИ, машина выполнена с применением технологий малозаметности «стелс» и принципа «летающего крыла». Подробные характеристики «Охотника» не раскрываются, но известно, что С-70 может совершать полёт дальностью до 5 тыс. км, развивая при этом скорость не менее 1000 км/ч. При этом БПЛА способен брать на борт до 3 т вооружений.
Предполагается, что серийные поставки «Охотника» начнутся в 2024 году.
В свою очередь, Су-57 — новейший многофункциональный российский истребитель. В 2019 году началось серийное производство самолёта, а также был заключён контракт с МО РФ на поставку 76 машин.
Так же, как и «Охотник», Су-57 выполнен по технологии «стелс». Он предназначен для уничтожения «всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО», отмечается на сайте компании «Сухой».
Впервые совместный полёт Су-57 и С-70 совершили в сентябре 2019 года. Как пояснили тогда в Минобороны, во время испытательного полёта было отработано взаимодействие между беспилотником и Су-57 «по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиационных средств поражения».
Помимо «Охотника», в России на завершающем этапе находится разработка ещё одного тяжёлого беспилотника — «Альтиус-У» массой около 6 т. Предполагается, что, помимо выполнения разведывательных задач, он сможет наносить удары по противнику. Первый полёт «Альтиус-У» совершил в августе 2019 года.
Кроме того, в российские войска начались поставки беспилотного комплекса «Орион», разработанного Группой «Кронштадт». Акт приёмки первых трёх машин был подписан 20 апреля 2020 года. Масса данной машины составляет 1 т. Она предназначена для воздушной разведки, патрулирования и топографической съёмки местности. БПЛА может находиться в воздухе не менее 24 часов, максимальная высота полёта составляет 7,5 тыс. м. Ранее также сообщалось, что во время испытаний машины отрабатывалось использование на ней ударных систем.
- Беспилотный летательный аппарат «Орион»
Помимо этого, в российских ВС уже на протяжении нескольких лет активно используются беспилотники «Орлан-10» и «Форпост», которые предназначены для воздушной разведки.
«Начинается эра беспилотников»
По мнению экспертов, беспилотная авиация является одной из самых быстроразвивающихся отраслей военной индустрии и её значение на поле боя с каждым годом будет возрастать.
«Сейчас начинается эра беспилотников. Роботизация военного дела — генеральное направление развития. Всё чаще боевые задачи будут перекладываться на технику. Вполне вероятно, что через несколько десятилетий в воздухе будут сражаться беспилотные аппараты, а люди, управляющие ими, будут находиться далеко в тылу либо на одном из самолётов, который с воздуха будет управлять этой техникой», — рассказал в интервью RT военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.
Как пояснил аналитик, главным достоинством БПЛА является возможность его эксплуатации без риска для жизни военных.
«БПЛА позволяют не использовать людей. При этом с их помощью можно экономно и быстро получать точные координаты целей, по которым нужно наносить удары. Беспилотники для любой армии — это мощные электронные глаза, которые позволяют видеть поле боя. Ещё одна особенность БПЛА заключается в том, что они могут не только разведывать местность, наносить ракетные или бомбовые удары по позициям противника, но и выполнять задачи по радиоэлектронной борьбе», — заявил Баранец.
В контексте развития индустрии беспилотников знаковым стало, по словам аналитиков, применение БПЛА Турцией во время обострения ситуации в сирийском Идлибе в начале 2020 года. Как отметил военный эксперт Дмитрий Литовкин, действия Анкары можно назвать первым в истории масштабным использованием ударных беспилотников.
- Турецкий БЛА Bayraktar TB2. Данная модель использовалась Анкарой в Сирии
- © Bayhaluk / Wikipedia
«Тактика турецких ВВС достойна изучения, потому что это первое массированное применение БПЛА для решения задач по уничтожению наземных целей», — сказал он в интервью RT.
Вместе с тем аналитик отметил, что такой подход эффективен только в противостоянии с группировками боевиков и слабо вооружёнными армиями.
«Надо понимать, что если бы турки воевали с американцами или с нами, то такого успеха бы не было, потому что у нас существуют системы ПВО, которые могут с высокой эффективностью уничтожать БПЛА», — пояснил эксперт.
По словам Литовкина, российское руководство уделяет особое внимание разработке роботизированных боевых систем, причём не только в сфере авиации.
«В Министерстве обороны существует огромная программа по созданию различных беспилотников и беспилотных систем управления. Это всё одна комплексная задача, которая выводит наши вооружённые силы на новый уровень», — говорит эксперт.
Аналогичной точки зрения придерживается и Виктор Баранец. Он напомнил, что после распада СССР Россия была вынуждена заморозить многие разработки в сфере беспилотной авиации, однако в последние годы активно навёрстывает упущенное.
«Сегодня РФ возвращает свои позиции, она уже не только наступает на пятки лидерам в строительстве беспилотных боевых систем, но и кое-где вырвалась вперёд. Например, «Охотник» по ряду характеристик превосходит американские и израильские аналоги. Сегодня Россия набрала хороший темп, поэтому «Охотник» — не последняя модель, впереди нас ждёт много интересного», — заключил эксперт.
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