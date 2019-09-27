Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57

Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полёт с истребителем пятого поколения Су-57. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Министерства обороны России.

Как отмечается, «Охотник» совершил в рамках испытаний полёт в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства.

Во время полёта было отработано взаимодействие между беспилотником и «самолётом-лидером по расширению радиолокационного поля истребителя» и «целеуказанию для применения авиационных средств поражения большой дальности без захода Су-57 в зону условного противодействия ПВО».

«Первый совместный полёт продолжался более 30 минут», — добавили в ведомстве.

Министерство также опубликовало на своей странице в Facebook видео испытаний.

В начале августа Минобороны показало видео первого полёта беспилотника «Охотник». Эксперт Денис Федутинов прокомментировал Nation News первый полёт беспилотника.

Также в августе «Охотник» впервые совершил полёт в паре с истребителем — Су-30СМ.