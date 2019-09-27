Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57

Короткая ссылка
Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полёт с истребителем пятого поколения Су-57. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Министерства обороны России.

Как отмечается, «Охотник» совершил в рамках испытаний полёт в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства.

Во время полёта было отработано взаимодействие между беспилотником и «самолётом-лидером по расширению радиолокационного поля истребителя» и «целеуказанию для применения авиационных средств поражения большой дальности без захода Су-57 в зону условного противодействия ПВО».

«Первый совместный полёт продолжался более 30 минут», — добавили в ведомстве.

Министерство также опубликовало на своей странице в Facebook видео испытаний. 

В начале августа Минобороны показало видео первого полёта беспилотника «Охотник». Эксперт Денис Федутинов прокомментировал Nation News первый полёт беспилотника. 

Также в августе «Охотник» впервые совершил полёт в паре с истребителем — Су-30СМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить