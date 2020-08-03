В ОАК рассказали о планах поставок беспилотника «Охотник» в войска

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Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о планах поставок беспилотника «Охотник» в российские войска.
В ОАК рассказали о планах поставок беспилотника «Охотник» в войска
  • © Минобороны России
  • РИА Новости

Транскрипт встречи опубликован на сайте Кремля.

«Мы от Министерства обороны получили задачу ускорить проведение опытно-конструкторских работ, максимально сдвинуть «влево» — так, чтобы поставки начать уже с 2024 года. Поэтому сейчас активно в этом вопросе с коллегами работаем», — сообщил Слюсарь.

В сентябре 2019 года беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полёт с истребителем пятого поколения Су-57.

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