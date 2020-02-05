В России разработают новую версию боевого беспилотника «Альтиус»

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Минобороны России заключило с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) контракт на разработку новой версии разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус-РУ».
В России разработают новую версию боевого беспилотника «Альтиус»
  • © Министерство обороны РФ
  • РИА Новости

«В декабре прошлого года мы заключили госконтракт на выполнение ОКР «Альтиус-РУ» по созданию разведывательно-ударного комплекса с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полёта нового поколения, оснащённого комплексом средств спутниковой связи, элементами искусственного интеллекта, способного взаимодействовать с пилотируемыми летательными аппаратами», — приводит ТАСС слова замглавы Минобороны России Алексея Криворучко.

В августе 2019 года российское военное ведомство опубликовало видео первого полёта беспилотного летательного аппарата «Альтиус-У».

Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в беседе с RT проведение испытания этого БПЛА.

Подробнее об «Альтиус-У» — в материале RT.

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