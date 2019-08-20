Военный эксперт оценил характеристики беспилотника «Альтиус-У»

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в беседе с RT проведение испытания военного беспилотного летательного аппарата «Альтиус-У».

Уточняется, что полёт длился 32 минуты и проходил на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов.

«То, что такой аппарат испытали наши военные, это очень хорошо. Потому что наши ударные и разведывательные беспилотники получат возможность летать уже не несколько часов, а даже целые сутки, и удаляться на расстояния до 5 тыс. км и использовать для этого все сегодня необходимые технологические, разведывательные, авиационные приборы, современное бортовое радиоэлектронное оборудование для того, чтобы иметь подробную информацию о вероятном противнике и давать возможность для командования принимать решение о применении тех или иных видов вооружения», — отметил Литовкин.

Эксперт подчеркнул, что современные беспилотники связаны в единый контур с ударными системами, которые находятся на земле, и с авиацией в небе, и позволяют комплексно применять вооружения, используя ту информацию, которая с них поступает.

«И в то же время эти БПЛА, используя то вооружение, те ракеты, которые находятся у них под крыльями, могут сами по команде оператора наносить удары по тем или иным разведывательным целям. Это свидетельствует о том, что наша армия получает самое современное вооружение, самые современные системы обеспечения боя, которые есть у наших вероятных противников. Мы в ни в чём им не уступаем по боевой эффективности и мощности наших вооружённых сил», — заключил он.

Ранее Минобороны России опубликовало видео первого полёта военного беспилотного летательного аппарата «Альтиус-У».

Как указывает российское оборонное ведомство, «Альтиус-У» способен выполнять весь спектр разведывательных задач, применяя при этом оптические, радиотехнические и радиолокационные средства.