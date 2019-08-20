Минобороны опубликовало видео первого полёта беспилотника «Альтиус-У»

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RT
Минобороны России опубликовало видео первого полёта военного беспилотного летательного аппарата «Альтиус-У». Уточняется, что полёт длился 32 минуты и проходил на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов.
Минобороны опубликовало видео первого полёта беспилотника «Альтиус-У»
  • © Министерство обороны РФ

В рамках испытаний все системы БПЛА отработали штатно.

Как указывает российское оборонное ведомство, «Альтиус-У» способен выполнять весь спектр разведывательных задач, применяя при этом оптические, радиотехнические и радиолокационные средства. Российский БПЛА может находиться в воздухе более суток.

  • Минобороны опубликовало видео первого полёта беспилотника «Альтиус-У»

Ранее Минобороны России опубликовало видео первых испытаний боевого беспилотного авиационного комплекса «Охотник».

Эксперт Вадим Козюлин в беседе с ФАН рассказал о возможностях БПЛА С-70 «Охотник».

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