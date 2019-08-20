Минобороны опубликовало видео первого полёта беспилотника «Альтиус-У»
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В рамках испытаний все системы БПЛА отработали штатно.
Как указывает российское оборонное ведомство, «Альтиус-У» способен выполнять весь спектр разведывательных задач, применяя при этом оптические, радиотехнические и радиолокационные средства. Российский БПЛА может находиться в воздухе более суток.
- Минобороны опубликовало видео первого полёта беспилотника «Альтиус-У»
Ранее Минобороны России опубликовало видео первых испытаний боевого беспилотного авиационного комплекса «Охотник».
Эксперт Вадим Козюлин в беседе с ФАН рассказал о возможностях БПЛА С-70 «Охотник».