Опубликовано видео выкатки первого лётного «Охотника» с плоским соплом в Новосибирске
По словам замминистра обороны России Алексея Криворучко, выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету.
Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что новый наземный пункт управления создаётся для беспилотника С-70 «Охотник».
В июле Минобороны обратилось с просьбой ускорить проведение испытаний и приступить к поставкам тяжёлого беспилотника «Охотник».