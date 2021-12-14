Опубликовано видео выкатки первого лётного «Охотника» с плоским соплом в Новосибирске

Минобороны опубликовало видео выкатки первого лётного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 «Охотник» на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова.

По словам замминистра обороны России Алексея Криворучко, выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что новый наземный пункт управления создаётся для беспилотника С-70 «Охотник».

В июле Минобороны обратилось с просьбой ускорить проведение испытаний и приступить к поставкам тяжёлого беспилотника «Охотник».