Опубликовано видео выкатки первого лётного «Охотника» с плоским соплом в Новосибирске

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Минобороны опубликовало видео выкатки первого лётного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 «Охотник» на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова.

По словам замминистра обороны России Алексея Криворучко, выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что новый наземный пункт управления создаётся для беспилотника С-70 «Охотник».

В июле Минобороны обратилось с просьбой ускорить проведение испытаний и приступить к поставкам тяжёлого беспилотника «Охотник».

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