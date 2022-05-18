Столтенберг: НАТО намерено обеспечить быстрое вступление Швеции и Финляндии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен гарантировать скорейшее решение вопросов включения Швеции и Финляндии в альянс.

Об этом он заявил на встрече с послами Финляндии и Швеции Клаусом Корхоненом и Акселем Вернхоффом.

«Альянс теперь обсудит следующие шаги на пути в НАТО. Интересы безопасности всех стран должны быть приняты во внимание, и мы полны решимости урегулировать все вопросы и достичь быстрого завершения процесса приёма», — сказал генсек.

Столтенберг добавил, что НАТО теперь «адаптирует свою систему безопасности в Балтийском море».

Ранее послы Швеции и Финляндии передали Столтенбергу заявки на вступление в НАТО.