Столтенберг: НАТО намерено обеспечить быстрое вступление Швеции и Финляндии

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен гарантировать скорейшее решение вопросов включения Швеции и Финляндии в альянс.
Столтенберг: НАТО намерено обеспечить быстрое вступление Швеции и Финляндии
  • AP

Об этом он заявил на встрече с послами Финляндии и Швеции Клаусом Корхоненом и Акселем Вернхоффом

«Альянс теперь обсудит следующие шаги на пути в НАТО. Интересы безопасности всех стран должны быть приняты во внимание, и мы полны решимости урегулировать все вопросы и достичь быстрого завершения процесса приёма», — сказал генсек.

Столтенберг добавил, что НАТО теперь «адаптирует свою систему безопасности в Балтийском море».

Ранее послы Швеции и Финляндии передали Столтенбергу заявки на вступление в НАТО.

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