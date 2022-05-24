Патрушев: Россия будет обязана реагировать на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прокомментировал планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

«В случае же расширения военной инфраструктуры альянса на территории Финляндии и Швеции Россия воспримет это в качестве прямой угрозы собственной безопасности и обязана будет отреагировать», — сказал Патрушев в интервью газете «Аргументы и Факты».

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу ставит вопрос о статусе Аландских островов и судьбе Сайменского канала.