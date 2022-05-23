Чижов: вступление Финляндии в НАТО ставит вопрос об Аландских островах и Сайменском канале

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Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу ставит вопрос о статусе Аландских островов и судьбе Сайменского канала.
Чижов: вступление Финляндии в НАТО ставит вопрос об Аландских островах и Сайменском канале
  • AFP
  • © JOHANNA GERON / POOL

В эфире телеканала «Россия 24» дипломат напомнил, что Аландские острова имеют демилитаризованный статус по международному договору.

Что касается Сайменского канала, построенного во времена Российской империи, то Россия «фактически сдала в аренду соседнему государству небольшие полосы земли» вдоль канала.

«Уход за каналом, его ремонт на всём протяжении — за финляндской стороной. Что дальше с этим будет — надо посмотреть», — передаёт слова Чижова ТАСС.

Ранее посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс может внести коррективы в развитие сотрудничества в Арктике.

18 мая послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО.

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