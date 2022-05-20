МИД России: вступление Швеции и Финляндии в НАТО может изменить сотрудничество в Арктике

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Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс может внести коррективы в развитие сотрудничества в Арктике. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
МИД России: вступление Швеции и Финляндии в НАТО может изменить сотрудничество в Арктике
  • РИА Новости

«Мы при этом также, очевидно, должны понимать, что изменение военно-политического статуса стран, конечно же, может внести определённые коррективы в развитие сотрудничества в высоких широтах. Какими они будут, покажет время», — приводит РИА Новости его слова в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Корчунов отметил, что необходимо проанализировать, насколько присоединение Финляндии и Швеции к НАТО будет содействовать укреплению доверия между арктическими странами и общественными институтами.

18 мая послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО.

Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр прокомментировал возможность размещения баз на территории Швеции и Финляндии.

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