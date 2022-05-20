МИД России: вступление Швеции и Финляндии в НАТО может изменить сотрудничество в Арктике
- РИА Новости
«Мы при этом также, очевидно, должны понимать, что изменение военно-политического статуса стран, конечно же, может внести определённые коррективы в развитие сотрудничества в высоких широтах. Какими они будут, покажет время», — приводит РИА Новости его слова в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Корчунов отметил, что необходимо проанализировать, насколько присоединение Финляндии и Швеции к НАТО будет содействовать укреплению доверия между арктическими странами и общественными институтами.
18 мая послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО.
Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр прокомментировал возможность размещения баз на территории Швеции и Финляндии.