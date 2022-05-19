Премьер Швеции назвала разумной позицию России в отношении членства страны в НАТО
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«Байден очень чётко дал понять... как и несколько его коллег из других стран НАТО, что они поддерживают Швецию в этот период. При этом должна также сказать, что Россия поступила очень разумно в этой ситуации», — цитирует её ТАСС.
Утром 17 мая глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО.
Финский лидер Саули Ниинистё ранее рассказал, что удивился, с каким спокойствием глава российского государства Владимир Путин воспринял состоявшийся между ними разговор, в котором президент Финляндии сообщил о намерении присоединиться к НАТО.