Премьер Швеции назвала разумной позицию России в отношении членства страны в НАТО

Россия поступила разумно в отношении решения Швеции о присоединении к НАТО, заявила шведский премьер Магдалена Андерссон.

«Байден очень чётко дал понять... как и несколько его коллег из других стран НАТО, что они поддерживают Швецию в этот период. При этом должна также сказать, что Россия поступила очень разумно в этой ситуации», — цитирует её ТАСС.

Утром 17 мая глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО.

Финский лидер Саули Ниинистё ранее рассказал, что удивился, с каким спокойствием глава российского государства Владимир Путин воспринял состоявшийся между ними разговор, в котором президент Финляндии сообщил о намерении присоединиться к НАТО.