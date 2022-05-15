Ниинистё удивился тому, с каким спокойствием Путин воспринял его слова о вступлении в НАТО

Финский лидер Саули Ниинистё удивился тому, с каким спокойствием глава российского государства Владимир Путин воспринял состоявшийся между ними разговор, в котором президент Финляндии сообщил о намерении присоединиться к НАТО.

В интервью CNN Ниинистё рассказал, что был удивлён спокойной реакцией Владимира Путина.

«Как ни странно, удивительно было то, насколько спокойно он воспринял это», — сказал финский лидер.

Ниинистё также отметил, что на данный момент каких-то сиюминутных проблем вокруг решения Хельсинки не предвидится.

14 мая финский президент заявил российскому лидеру Владимиру Путину в ходе состоявшегося телефонного разговора, что его страна намерена вступить в Североатлантический альянс.

Путин, в свою очередь, подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует.

Москва также предупредила, что Россия в случае вступления Финляндии в НАТО будет вынуждена принять ответные шаги, в том числе военно-технического характера.