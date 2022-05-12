МИД России предупредил о военно-техническом ответе в случае вступления Финляндии в НАТО

Российское Министерство иностранных дел предупредило, что Россия в случае вступления Финляндии в НАТО будет вынуждена принять ответные шаги, в том числе военно-технического характера.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

Отмечается, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс причинит серьёзный ущерб отношениям Москвы и Хельсинки, поддержанию стабильности и безопасности в Северной Европе.

«Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз её национальной безопасности», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя возможность вступления Финляндии в Североатлантический альянс, заявил, что это не делает континент стабильным и безопасным.

До этого президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин заявили, что поддерживают членство страны в НАТО. В их совместном заявлении говорится, что необходимо срочно подать заявку на вступление в альянс.