Путин заявил, что отказ Финляндии от военного нейтралитета был бы ошибочным

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Президент России Владимир Путин в беседе со своим финским коллегой Саули Ниинистё заявил, что отказ от политики военного нейтралитета был бы ошибочным.
Путин заявил, что отказ Финляндии от военного нейтралитета был бы ошибочным
  • РИА Новости

«Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует», — сообщает пресс-служба Кремля по итогам переговоров лидеров государств.

Отмечается, что перспектива членства Финляндии в НАТО также может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин заявили, что поддерживают членство страны в НАТО.

В ходе беседы Ниинистё заявил Путину, что его страна намерена вступить в Североатлантический альянс.

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