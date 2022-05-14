Путин заявил, что отказ Финляндии от военного нейтралитета был бы ошибочным
- РИА Новости
«Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует», — сообщает пресс-служба Кремля по итогам переговоров лидеров государств.
Отмечается, что перспектива членства Финляндии в НАТО также может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин заявили, что поддерживают членство страны в НАТО.
В ходе беседы Ниинистё заявил Путину, что его страна намерена вступить в Североатлантический альянс.