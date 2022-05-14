Путин заявил, что отказ Финляндии от военного нейтралитета был бы ошибочным

Президент России Владимир Путин в беседе со своим финским коллегой Саули Ниинистё заявил, что отказ от политики военного нейтралитета был бы ошибочным.

«Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует», — сообщает пресс-служба Кремля по итогам переговоров лидеров государств.

Отмечается, что перспектива членства Финляндии в НАТО также может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин заявили, что поддерживают членство страны в НАТО.

В ходе беседы Ниинистё заявил Путину, что его страна намерена вступить в Североатлантический альянс.