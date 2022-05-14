Президент Финляндии заявил Путину о намерении его страны вступить в НАТО

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Финский президент Саули Ниинистё заявил российскому лидеру Владимиру Путину в ходе состоявшегося телефонного разговора, что его страна намерена вступить в Североатлантический альянс.
Президент Финляндии заявил Путину о намерении его страны вступить в НАТО
  • AP

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на канцелярию финского лидера.

В сообщении говорится, что Ниинистё заявил Путину, «насколько фундаментально изменили обстановку в сфере безопасности Финляндии требования России в конце 2021 года, направленные на недопущение вступления стран в НАТО», а также спецоперация России на Украине.

«Президент Ниинистё объявил, что в ближайшие дни Финляндия примет решение добиваться членства в НАТО», — заявили в канцелярии.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин заявили, что поддерживают членство страны в НАТО.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО не останется без политической реакции, которая будет приниматься не на эмоциях, а после тщательного анализа.

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