Грушко: вступление Финляндии и Швеции в НАТО не останется без политической реакции

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Возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО не останется без политической реакции, которая будет приниматься не на эмоциях, а после тщательного анализа, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
Грушко: вступление Финляндии и Швеции в НАТО не останется без политической реакции
  • РИА Новости

«Это изменение не может остаться без политической реакции... Решение не будет приниматься на эмоциях, это будет тщательный и выверенный анализ всех факторов, которые влияют на ситуацию в области безопасности в этом регионе», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр  Санна Марин заявили, что поддерживают членство страны в НАТО.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что если Швеция и Финляндия войдут в состав альянса, то протяжённость сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое.

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