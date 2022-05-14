Грушко: вступление Финляндии и Швеции в НАТО не останется без политической реакции

Возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО не останется без политической реакции, которая будет приниматься не на эмоциях, а после тщательного анализа, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Это изменение не может остаться без политической реакции... Решение не будет приниматься на эмоциях, это будет тщательный и выверенный анализ всех факторов, которые влияют на ситуацию в области безопасности в этом регионе», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин заявили, что поддерживают членство страны в НАТО.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что если Швеция и Финляндия войдут в состав альянса, то протяжённость сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое.