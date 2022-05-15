«Проявление лояльности»: к каким геополитическим последствиям может привести вступление Финляндии в НАТО

Отказ Хельсинки от политики военного нейтралитета может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, заявил президент РФ Владимир Путин в беседе со своим коллегой Саули Ниинистё. Российский лидер подчеркнул, что нет никаких угроз безопасности Хельсинки. В свою очередь, замглавы МИД Александр Грушко констатировал, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не останется без политической реакции со стороны Москвы. На возможное присоединение этих стран к военному блоку отреагировали и в МИД Турции, заявив, что граждане страны просят власти заблокировать процесс. Эксперты называют решение финских властей огромной исторической ошибкой, которая может изменить вектор российско-финского взаимодействия и подорвать стабильность в Северной Европе и Арктике.

Отказ Финляндии от политики военного нейтралитета был бы ошибочным, заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с финским лидером Саули Ниинистё. В пресс-службе Кремля проинформировали, что в рамках беседы, прошедшей по инициативе Хельсинки, состоялся «откровенный обмен мнениями» в связи с объявленным руководством Финляндии намерением подать заявку на вступление в НАТО.

«Владимир Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнёрского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Лидеры двух стран также обсудили ситуацию на Украине. Как отмечается в пресс-релизе, российский лидер поделился оценками состояния переговорного процесса между Москвой и Киевом, который фактически приостановлен украинской стороной, не проявляющей заинтересованности в серьёзном и конструктивном диалоге.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко констатировал, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не останется без политической реакции со стороны Москвы. В то же время он подчеркнул, что ответные действия российской стороны будут тщательно взвешенными.

«Понятно, что это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса... Ясно, что решение не будет приниматься на эмоциях, это будет тщательный и выверенный анализ всех факторов, которые влияют на ситуацию в области безопасности в этом регионе», — отметил дипломат.

Он добавил, что у России нет враждебных намерений по отношению к Финляндии и Швеции, но их возможное присоединение к Североатлантическому альянсу «приведёт к милитаризации Севера».

В пятницу, 13 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза потенциальные угрозы безопасности, которые могут возникнуть в случае, если Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО.

Особое мнение

Напомним, Хельсинки и Стокгольм после окончания Второй мировой войны имели нейтральный статус, который они сохранили и после распада Варшавского блока, а также завершения холодной войны.

Однако после начала российской спецоперации на Украине активизировалась дискуссия относительно возможности присоединения этих стран к НАТО. Так, власти Финляндии на протяжении последних месяцев регулярно сообщали, что вопрос о подаче заявки на членство в Организации Североатлантического договора будет решён в ближайшее время.

12 мая премьер-министр Санна Марин и президент Саули Ниинистё заявили, что Хельсинки должен незамедлительно подать заявку на вступление в НАТО. Стремление вступить в альянс подтвердили и в соседней Швеции.

В руководстве блока неоднократно подчёркивали, что в условиях растущей напряжённости в отношениях с Россией Северная Европа крайне важна для НАТО со стратегической точки зрения. Как отмечал генсек альянса Йенс Столтенберг ещё в ноябре 2021 года, для Финляндии и Швеции «двери в НАТО открыты». В конце апреля он высказался в аналогичном ключе, подчеркнув, что блок примет в свои ряды обе страны «с распростёртыми объятиями».

Впрочем, мнения действующих членов НАТО по поводу возможного вступления в блок двух северных стран разделились. Так, в начале мая президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что наложит вето на присоединение шведов и финнов к альянсу. Миланович ранее уже характеризовал эту идею как опасную авантюру и заявлял, что хорватский парламент не ратифицирует вступление в блок новых стран, пока не будут учтены интересы боснийских хорватов в Боснии и Герцеговине.

Теперь же с критикой этого шага выступила Турция. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на днях заявил, что Анкара пока не может положительно относиться к вступлению этих стран в НАТО. Он подчеркнул, что исходит из того, что принятие в блок Греции было ошибочным из-за её «поведения» в альянсе в отношении Турции и что такая ошибка не должна повториться.

По словам Эрдогана, негативная оценка турецкой стороны связана ещё и с тем, что Хельсинки и Стокгольм демонстрируют «гостеприимное» отношение к террористам и приглашают их в свой парламент.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Gettyimages.ru

Позднее глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу пояснил, что речь идёт о Рабочей партии Курдистана, признанной в стране террористической организацией. Перед встречей глав МИД стран — членов альянса Чавушоглу сообщил, что народ Турции из-за этого выступает против принятия в блок Финляндии и Швеции и просит власти заблокировать этот шаг.

Вскоре глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что Афины готовы приветствовать вступление этих северных стран в альянс. Он добавил, что у Греции прекрасные отношения с этими государствами, которые также являются членами ЕС и могут многое предложить военному блоку.

«Претендует на определённую роль»

Опрошенные RT эксперты расценивают текущую позицию финских властей относительно вступления в НАТО как ошибочную прежде всего с геополитической точки зрения, о чём Владимир Путин и сообщил Саули Ниинистё.

«Финляндия тоже находится под определённым давлением. И российский президент это прекрасно понимает, но он говорит, что, если такое решение будет принято, те самые добрососедские и взаимовыгодные отношения будут разрушены. На бытовом уровне осложнится пересечение границы, многие обстоятельства, которые стали частью жизни для жителей приграничных территорий, резко поменяются», — пояснил политолог Александр Асафов.

Он напомнил, что в конце прошлого года Россия предоставила свои предложения по гарантиям безопасности, которые Запад и НАТО проигнорировали. Теперь же они предпринимают прямо противоположные шаги, поскольку вступление Хельсинки в альянс предполагает изменения и в так называемом контуре безопасности, говорит аналитик.

«Если Финляндия как сторона НАТО будет размещать вооружение, угрожающее России, то совершенно очевидно, что РФ будет отвечать на это паритетным размещением оружия. Поскольку это решение явно родилось не в Хельсинки, то президент России предлагает ещё раз подумать, насколько действительно выполнение таких поручений соответствует национальным интересам Финляндии, ведь внеблоковый статус комфортнее для любых видов сотрудничества, что и наблюдалось долгие годы», — рассуждает Асафов.

В свою очередь, доцент МГУ, политолог Борис Межуев в беседе с RT указал на то, что приближение границ НАТО к рубежам РФ в Северной Европе повлияет прежде всего на ситуацию в Арктике.

«Скорее всего, Москва будет пересматривать свою политику в отношении этого региона и Северного морского пути. Также изменится курс в сферах энергетики, экспорта рабочей силы, туризма, рабочих контактов», — говорит аналитик.

Финский военный

Legion-Media

Он констатирует, что пояс нейтральных государств вокруг России фактически прекращает своё существование.

«Сомнительно, чтобы Финляндия реально опасалась вторжения со стороны РФ. Скорее всего, речь идёт о понимании того, что в НАТО формируется внутренний блок коллективного Запада, каждый из членов которого претендует на определённую роль, хочет заявить о своих приоритетах. Есть страх остаться за пределами этой «большой игры». Отказ от нейтрального статуса можно расценивать как проявление наибольшей лояльности», — пояснил Межуев.

По его словам, нейтралитет Финляндии был определённой платой за то, что «СССР её пощадил», несмотря на то что большую часть Второй мировой страна воевала на стороне гитлеровской Германии.

«После этого они получили статус нейтрального и при этом относительно дружественного для Москвы государства. Попытка смены этого направления — огромная историческая ошибка с их стороны. Двусторонние отношения после этого шага уже не будут столь доброжелательными», — полагает эксперт.