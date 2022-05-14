Глава МИД Чавушоглу: народ Турции просит заблокировать вхождение Финляндии и Швеции в НАТО

Поддержка некоторыми членами НАТО Рабочей партии Курдистана является возмутительной и неприемлемой для Турции, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Он также сообщил, что турецкий народ просит руководство страны заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, Анкара готова обсудить это с союзниками.

Такое заявление он сделал в преддверии неформальной встречи министров иностранных дел стран — членов НАТО в Берлине.

«Возмутительно и неприемлемо, что наши союзники и друзья поддерживают эту террористическую организацию (Рабочую партию Курдистана. — RT). И ввиду нашей борьбы с этой террористической организацией против нас были введены ограничения на поставки оборонной продукции, некоторые из которых мы импортировали из стран, планирующих вступить в НАТО. По этой причине большинство жителей Турции выступает против вступления этих стран, которые поддерживают РПК и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии), а также просит нас заблокировать это процесс», — приводит слова Чавушоглу ТАСС.

Эти проблемы должны быть обсуждены с союзниками по НАТО и этими странами, подчеркнул министр.

Как ранее сказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, Турция наблюдает за обсуждением возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, но пока не может смотреть на это положительно.

Представитель турецкого президента Ибрагим Калын выразил надежду на то, что эти страны покончат с существованием на их территориях Рабочей партии Курдистана, которая признана турецкими властями террористической организацией.