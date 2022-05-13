Эрдоган: Турция не считает положительной инициативу вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Турция наблюдает за обсуждением возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, но пока не может смотреть на это положительно, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы следим за процессом. Но не находимся в положительных, позитивных мнениях на этот счёт. Потому что до этого была ошибка в связи с Грецией. Вы знаете о поведении Греции в альянсе в отношении Турции. Второй ошибки, будучи Турцией, совершать не хотим», — сказал глава государства журналистами.

Эрдоган также заявил, что скандинавские страны имеют привычку оказывать «гостеприимное отношение» к террористам, пускать их в парламент».

«Поэтому смотреть положительно на это мы пока не можем», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Ранее президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин заявили, что поддерживают членство страны в НАТО. В их совместном заявлении говорится, что необходимо срочно подать заявку на вступление в альянс.

В Кремле напомнили, что это не делает континент стабильным и безопасным.

Как отмечали в российском МИД, при присоединении к Североатлантическому альянсу Финляндия и Швеция станут пространством противостояния НАТО с Россией.

Москва также предупредила, что Россия в случае вступления Финляндии в НАТО будет вынуждена принять ответные шаги, в том числе военно-технического характера.