Представитель Эрдогана: Турция не закрывает дверь для вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Турция не закрывает дверь для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, сообщил представитель турецкого президента Ибрагим Калын. При этом он выразил надежду на то, что эти страны покончат с существованием на их территориях Рабочей партии Курдистана, которая признана турецкими властями террористической организацией.

«Мы не закрываем дверь. Однако мы поднимаем этот вопрос как вопрос национальной безопасности Турции», — сказал он Reuters.

Как ранее сказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, Турция наблюдает за обсуждением возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, но пока не может смотреть на это положительно.

В Пентагоне отметили, что Соединённые Штаты намерены чётко разобрать позицию Анкары по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.