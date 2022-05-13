В Пентагоне прокомментировали слова Эрдогана о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

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Соединённые Штаты намерены чётко разобрать позицию Анкары по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, комментируя слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
В Пентагоне прокомментировали слова Эрдогана о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
  • AP

Ранее президент Турции заявил, что Анкара наблюдает за обсуждением возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, но пока не может смотреть на это положительно.

«Мы работаем над тем, чтобы точнее понять позицию Турции», — приводит РИА Новости слова Кирби на вопрос, разочарованы ли в Пентагоне заявлением Эрдогана.

Он добавил, что Турция «остаётся ценным союзником в рамках НАТО».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты поддержат Финляндию и Швецию, если страны примут решение вступить в НАТО.

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