В Пентагоне прокомментировали слова Эрдогана о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
- AP
Ранее президент Турции заявил, что Анкара наблюдает за обсуждением возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, но пока не может смотреть на это положительно.
«Мы работаем над тем, чтобы точнее понять позицию Турции», — приводит РИА Новости слова Кирби на вопрос, разочарованы ли в Пентагоне заявлением Эрдогана.
Он добавил, что Турция «остаётся ценным союзником в рамках НАТО».
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты поддержат Финляндию и Швецию, если страны примут решение вступить в НАТО.