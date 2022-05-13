Байден обсудил с премьером Швеции и президентом Финляндии политику «открытых дверей» НАТО

Президент США Джо Байден обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон вопросы безопасности, а также политику «открытых дверей» НАТО. Об этом сообщили в Белом доме.

«Президент Байден подчеркнул его поддержку политики «открытых дверей» НАТО и права Финляндии и Швеции определять своё будущее, внешнюю политику и вопросы, касающиеся безопасности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что президенты обсудили вопросы «тесного сотрудничества между странами» в области обороны и безопасности.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция наблюдает за обсуждением возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, но пока не может смотреть на это положительно.