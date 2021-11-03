Столтенберг: Северная Европа стратегически важна для НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Северная Европа стратегически важна для альянса, особенно в условиях растущей напряжённости с Россией.

«Северный регион важен для НАТО отчасти потому, что страны (региона) являются членами и близкими партнёрами, но также потому, что регион граничит с Балтийским морем, которое в последние годы подвергалось растущей напряжённости и перевооружению», — приводит РИА Новости его слова.

Столтенберг отметил увеличение напряжённости на Балтике.

«Мы стали свидетелями значительного перевооружения российских войск на Балтике с развёртыванием новых современных систем вооружений», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что НАТО после завершения модернизации и сертификации ввело в режим полномасштабного использования военный аэродром Лиелварде в Латвии.